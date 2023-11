London: Umweltzone ausgeweitet - Tories kritisieren Vorgehen

Begleitet von scharfer Kritik der konservativen britischen Regierung von Premierminister Rishi Sunak ist die Londoner Umweltzone am Dienstag auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet worden. Bürgermeister Sadiq Khan verteidigte sein Vorgehen. Nicht nur die Menschen in der Innenstadt, sondern alle Londoner hätten ein Recht auf saubere Luft, sagte der Politiker der sozialdemokratischen Labour-Partei der BBC.

London: Mehr als 600.000 Fahrzeuge erfüllen Emissionsstandards nicht

Viele Parkplätze, die Ausweitung von Kellerraum und dann noch ein altes Abflusssystem - London ist so sehr bebaut, dass große Wassermengen vom Boden nicht aufgenommen werden können 16.07.2021 | 1:45 min

Vorwurf: Bürgermeister Khan will Haushaltsloch stopfen

Bis 2050 will Großbritannien seine Treibhausgasemissionen auf Null reduzieren. Lange trieben auch die Konservativen dieses Ziel voran. 03.08.2023 | 1:56 min

In Umfragen liegt Labour derzeit klar in Führung. In London haben wiederholt Anwohner gegen die Ausweitung protestiert. Etwa 300 Überwachungskameras wurden in den vergangenen Monaten zerstört oder gestohlen.