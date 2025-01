Vier spezielle Filterwände, ein Ventilator, Klebeband und etwas Pappe: Mehr braucht man nicht für den selbstgebauten Luftfilter aus Eniola Shokunbis Projekt. Quelle: ZDF

Die Idee entsteht 2021 in einer Grundschule mitten im Bundesstaat Connecticut. Die Corona-Pandemie ist omnipräsent. Die damals 9-jährige Eniola Shokunbi liest einen Artikel über Wissenschaftler*innen, die Luftfilter in das Weiße Haus zu Präsident Biden bringen. Bei den Worten "Weißes Haus" wird sie hellhörig, denn sie selbst möchte eines Tages dort einziehen und die Präsidentin der Vereinigten Staaten werden. "Vielleicht nicht als erste afrikanisch-amerikanische, weibliche Präsidentin, aber definitiv als Präsidentin", sagt Eniola.

Die Luftfilter aus dem Artikel werden zu ihrem Projekt. Sie möchte einen ähnlichen Filter für ihre Mitschüler*innen und sich bauen.

Viele meiner Freunde wurden krank und als ich von den Filtern gehört habe, dachte ich, wir können selbst einen an unserer Grundschule bauen. „ Eniola Shokunbi

Eniola wendet sich für ihr Projekt an die Universität von Connecticut und fragt nach einem Bauplan für die sogenannten "Corsi-Rosenthal"-Luftfilter. Daraus entsteht schließlich eine Kooperation: die Universität hilft den Schüler*innen, ihre Filter selbst zu bauen. Marina Creed, von der University of Connecticut, hilft Eniola sogar dabei, ihr Projekt größer zu machen.

Der "Corsi-Rosenthal"-Filter Der "Corsi-Rosenthal"-Filter wurde 2020 vom Ingenieur Jim Rosenthal und Filterhersteller Richard Corsi entwickelt. Er dienst als Entwurf, um Luftfilter kostengünstiger nachbauen zu können. Die Luft wird dabei durch die seitlichen Wände gefiltert und gereinigt oben wieder ausgeblasen.

Do-it-yourself-Projekt

Das Besondere an Eniolas Projekt ist, dass die Kinder die Filter selbst bauen, was gleichzeitig die Teamarbeit fördert. Für die Filter werden vier spezielle Filterwände benötigt, ein Ventilator, Klebeband und etwas Pappe. Alles zusammen kostet nur etwa 60 Euro und ist in den meisten Baumärkten erhältlich.

Es hilft auch dem Gedächtnis, wenn die Filter im Raum sind, weil man dann tatsächlich frische Luft einatmet. „ Daxton, Schüler der 5. Klasse

Für mehr Sicherheit im Klassenzimmer: Gouverneur Ned Lamont förderte Shokunbis Projekt schließlich mit 11,5 Millionen US-Dollar. Quelle: ZDF

Auch die Lehrkräfte fördern das Projekt und sind stolz auf ihre ehemalige Schülerin Eniola.

Durch ihre Arbeit ermutigt sie auch mehr Mädchen für die Wissenschaft, genau das, was wir wollen. „ Lauren Yardito, Lehrerin McDonough Grundschule

Getestet und funktionsfähig

Die Effizienz von Eniolas Filter wurde beim Forschungsinstitut EPA (Environmental Protection Agency) getestet. Auf einer kleinen Pressekonferenz an ihrer Grundschule darf sie die vielversprechenden Ergebnisse präsentieren: In nur einer Stunde filtert ihr Luftreiniger rund 99,4 Prozent der Erreger aus der Luft. Die selbstgebauten Reinigungssysteme können also tatsächlich für mehr Sicherheit im Klassenzimmer sorgen.

Connecticut unterstützt das Projekt

Auf der Pressekonferenz lernt Eniola den Senator Matt Lesser und die Vizegouverneurin Susan Bysiewicz kennen. Diese verspricht, Eniolas Projekt bei dem Gouverneur von Connecticut zu bewerben, und sie hält ihr Wort. Es folgen weitere Briefe an die Regierung und viel Initiative von Eniola, bis sie endlich den Gouverneur Ned Lamont persönlich trifft. Er unterzeichnet schließlich die Förderung in Höhe von 11,5 Millionen US-Dollar. Das Geld soll verwendet werden, um möglichst viele Luftfilter dieser Bauart landesweit in Klassenzimmern zu installieren.

Mein Ziel ist es, die Luftfilter auch in alle Klassenzimmer der USA zu bringen, und dann auch in alle Klassenzimmer auf der ganzen Welt. „ Eniola Shokunbi