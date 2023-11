Macrons Gegenentwurf zu Putins Säbelrasseln am 9. Mai

Es ist ein bewusst gewählter Gegensatz: Während Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau den 9. Mai mit einer Parade und martialischer Sprache zur Demonstration militärischer Stärke nutzt, präsentiert Frankreichs Präsident den Gegenentwurf im demokratischen europäischen Parlament in Straßburg. Putins revanchistischem Geschichtsmodell will Emmanuel Macron an diesem symbolträchtigen Datum die Freiheit der Rede gegenüberstellen.