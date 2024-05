Wirbel um die Versteigerung von Maradonas "Ballon d'Or"

Er galt Jahrzehnte lang als verschwunden: Diego Maradonas "Ballon d'Or". 1986 wurde die begehrte Trophäe gestohlen. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Der Ball der "Hand Gottes", wie Maradona auch genannt wird, soll in Paris am 6. Juni versteigert werden.

Nach der feierlichen Übergabe in Paris am 13. November 1986 hatte Maradona die Trophäe in einer Provinz von Neapel bei einer Bank deponiert. Drei Jahre später, am 26. Oktober 1989, wurden mehrere seiner Schließfächer geplündert. Unter anderem das, in dem sich die Trophäe befand. Der "Goldene Ball" verschwand, und mehrere italienische Mafiosi behaupteten viele Jahre später, ihn gestohlen und zu Goldbarren eingeschmolzen zu haben.