Von El Chapo bestochen: Haft für mexikanischen Ex-Minister

Bei einer Anhörung vor einem Bundesgericht im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn setzte Richter Brian Cogan am Mittwoch das Strafmaß für García Luna auf 460 Monate Gefängnis und einer Geldstrafe von zwei Millionen Dollar (rund 1,8 Mio. Euro) fest, wie das US-Justizministerium mitteilte.

Als Drogenkartelle werden Ringe von Drogenhändlern bezeichnet, die im großen Stil illegal Drogen vertreiben und meist mafiöse Strukturen aufweisen. Oft sind sie jedoch keine tatsächlichen Kartelle, also Zusammenschlüsse von Konkurrenten, sondern hierarchisch strukturierte kriminelle Organisationen. Die meisten Drogenkartelle sind in Mittel- und Südamerika aktiv. Quelle: ZDF

Vorwurf: Drogenschmuggel des Kartells geschützt

García Luna ist der bisher ranghöchste frühere mexikanische Regierungsvertreter, der sich in den USA wegen Drogenvorwürfen vor Gericht verantworten musste. Er war unter Präsident Felipe Calderón von 2006 bis 2012 mexikanischer Minister für öffentliche Sicherheit - in einer Zeit, in der Mexiko einen offiziell von ihm angeführten harten Kurs gegen die Drogenbanden einschlug.

Laut Ermittlungen der New Yorker Bundesstaatsanwaltschaft half García Luna dem lange Zeit vom Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán geführten Sinaloa-Kartell ab dem Jahr 2001, mindestens 53 Tonnen Kokain in die USA zu schmuggeln. Er gab den Drogenhändlern Hinweise auf Einsätze der Strafverfolgungsbehörden, ließ Mitglieder rivalisierender Kartelle verhaften und verhalf anderen korrupten Beamten zu einflussreichen Posten. Dafür soll er mehrere Millionen Dollar Bestechungsgeld erhalten haben.

Staatsanwalt: "Verrat am öffentlichen Vertrauen"

García Lunas "Verrat am öffentlichen Vertrauen und an den Menschen, die zu schützen er geschworen hatte, führte dazu, dass mehr als eine Million Kilogramm tödlicher Drogen in unsere Gemeinden importiert wurden und hier und in Mexiko unsägliche Gewalt auslösten."