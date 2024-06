Am 12. Juni hob die US-Regierung das Verbot auf, dem Asow-Regiment in der Ukraine militärische Ausbildung und in den USA hergestellte Waffen zu liefern. Das Verbot bestand, seit die Vereinigten Staaten damit begonnen hatten, einige ukrainische Einheiten auszubilden und zu bewaffnen.

Die Geschichte des Asow-Regiments

Der Grund dafür, dass Asow schon so lange auf der Verbotsliste steht, liegt in der Vergangenheit der Einheit.

Sie wurde ursprünglich am 5. Mai 2014 aufgestellt, also in einer ziemlich turbulenten Zeit: Die Krim war bereits in die Hände Russlands gefallen, im Donbass wütete bereits der prorussische Aufstand, aber die Post-Maidan-Ukraine hatte bisher nur einen Interimspräsidenten mit fragwürdiger Legitimität (Petro Poroschenko wurde erst am 25. Mai zum Präsidenten gewählt).