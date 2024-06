Nato-Beschluss : Deutsches Hauptquartier für Ukraine-Einsatz

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigt das Hauptquartier für die Koordination des Ukraine-Einsatzes in Deutschland an.

Die Nato übernimmt künftig eine stärkere Koordination der Waffenlieferungen an die Ukraine. Das Hauptquartier für den geplanten Nato-Einsatz zur Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte wird in Deutschland angesiedelt. Das kündigte der Generalsekretär des Militärbündnisses, Jens Stoltenberg, am Freitag in Brüssel nach dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister an.