Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein: Alles außer Taurus

Die Schrift am Eingang zum Offizierskasino ist gotisch, die Fensterrahmen sind braun, es wehen die Stars and Stripes. Diese Mischung, dieser US-Stützpunkt in der Pfalz, ist seit fast zwei Jahren regelmäßig Bühne für Waffenzusagen an die Ukraine . Fünfzig Staaten nehmen teil am zwanzigsten Treffen der "Ukraine-Kontakt-Gruppe"

Ukraine ist unter Druck

Die Europäer wollen Munition liefern

So löst es am späten Nachmittag Eilmeldungen aus, als in Ramstein der US-Verteidigungsminister sagt, das Überleben der Ukraine sei in Gefahr. So kommt es auf die Europäer an. Artillerie vom Kaliber 155 Millimeter braucht die Ukraine am dringendsten. Deutschland will ab sofort 10.000 Schuss aus Bundeswehrbeständen liefern und 180.000 Schuss auf Initiative von Tschechien ab dem Sommer. Dazu kommen 100.000 Schuss, die Deutschland auf dem Weltmarkt kaufen und ab Jahresende liefern will.