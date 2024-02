Beerdigung von Nawalny: Ultimatum setzt Mutter unter Druck

Die Mutter von Kremlkritiker Alexej Nawalny , Ljudmila Nawalnaja, sei am Freitag von einem der Ermittler ultimativ aufgefordert worden, umgehend einer Bestattung ohne öffentliche Verabschiedung zuzustimmen, ansonsten werde Nawalny in der Strafkolonie begraben, berichtete Sprecherin Kira Jarmysch auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Nawalnaja habe vielmehr auf Einhaltung des Gesetzes bestanden, nach dem die Ermittler verpflichtet seien, die Leiche innerhalb von zwei Tagen nach Feststellung der Todesursache, in diesem Fall also Samstag, zu übergeben.

Der Mutter des russischen Oppositionellen wurde der Zugang zu seiner Leiche verwehrt. Währenddessen beschuldigt die Witwe in einem bewegenden Videostatement Putin des Mordes. 19.02.2024 | 1:47 min

Nawalnys Mutter durfte Leiche ihres Sohnes sehen

Die Mutter des im russischen Straflager gestorbenen Kremlgegners hatte nach tagelangem Warten erst am Donnerstag Zugang zu seiner Leiche erhalten. Sie habe den Körper ihres Sohnes in der Leichenhalle zu sehen, aber nicht ausgehändigt bekommen, teilte Ljudmila Nawalnaja in einem Video mit.

Nach dem Tod des Kremlkritikers Nawalny hat sich US-Präsident Biden mit dessen Witwe und Tochter getroffen. Er erklärte seine Bewunderung für den "unglaublichen Mut" der beiden. 23.02.2024 | 0:18 min

Vorwurf der Erpressung

Der 47-Jährige war am Freitag vergangener Woche im Straflager gestorben. Seither hatte die Mutter die Leiche in der Region am Polarkreis gesucht. Sie forderte erneut in dem Video, dass ihr der Leichnam ausgehändigt werde, damit sie ihn beerdigen könne.