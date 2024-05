Geplante Verfassungsänderung: Proteste in Neukaledonien

Paris plant Verfassungsreform : Proteste und Unruhen in Neukaledonien

15.05.2024 | 10:02 |

Gebäude und Autos in Flammen: Im französischen Überseegebiet Neukaledonien entlädt sich der Ärger von Unabhängigkeitsbefürwortern über ein Votum in Paris in gewalttätigen Unruhen.