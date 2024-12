Viele Menschen, viel Trubel, viel Tamtam. So schmeckt, riecht und klingt das Fest der Liebe in der Stadt der Superlativen. Was Weihnachten in New York so besonders macht.

Warum Weihnachten in New York einzigartig ist

Wenn der Gospelchor der "Abyssinian Baptist Church" in Harlem probt, wird nicht einfach nur gesungen: Klatschen, Wippen und die Extraportion Soul und Emotion gehören auch dazu. Quelle: ZDF

Die Solistin singt sich die Seele aus dem Leib, vom Chor ertönen immer wieder die Worte "Jesus, Jesus". Es wird geschnipst, gewippt und geklatscht. In der historischen "Abyssinian Baptist Church" in Harlem bereitet sich der Kirchenchor für den großen Weihnachtsgottesdienst vor. Traditionelle Weihnachtslieder treffen hier auf Gospel - europäische Traditionen auf afroamerikanische. Für den Pastor der Gemeinde ist das die Essenz von Weihnachten

Wenn die verschiedenen Traditionen zusammenkommen, dann haben wir erst die Möglichkeit, die Ganzheit der Weihnachtszeit zu erleben. „ Kevin R. Johnson, Pastor Abyssinian Baptist Church

Nicht nur in der Kirche ertönt zu Weihnachten Musik. Im Supermarkt, im Restaurant und auch auf der Straße bekommt man keine Ruhe von den bekannten Hits. Dort ertönen sie unter anderem aus den Lautsprechern der Santas, die auf ihren Fahrrädern Touristen durch die Gegend kutschieren.

Fifth Avenue: Shoppingmeile wird Weihnachtsmeile

Die Fifth Avenue ist das ganze Jahr über für die Luxus-Boutiquen und Nobelkaufhäuser bekannt. Zu Weihnachten hüllen sich diese aber nochmal in ein Superlativ von Glitzer und Glamour. Die Passant*innen können dann die aufwendig geschmückten Schaufenster und zum Teil ganze Häuserfassaden mit Lichtspektakeln und Dekorationen bestaunen.

Es scheint fast so, als gäbe es einen inoffiziellen Wettbewerb. Bei den Beobachtenden liegen auf jeden Fall die Schaufenster des Nobelkaufhauses "Bergdorf & Goodman" weit vorne.

Für viele Passant*innen sind jedes Jahr die aufwendig dekorierten Schaufenster von "Bergdorf & Goodman" ein Highlight auf der Fifth Avenue. Quelle: ZDF

Auf der Fifth Avenue gibt es Weihnachten für alle Sinne. Das Kaufhaus "Saks" beschallt die Fußgänger auf der Straße über Boxen mit Weihnachtshits und ein bestimmter Abschnitt der Avenue wird parfümiert. Dann riecht es nach einem süßlichen Duft mit Noten von Zimt, Mandarinen und Nelken.

Ein Klassiker in New York City

Das Epizentrum von Weihnachten in New York City? Der gigantische Christbaum vor dem Rockefeller Center. Seit 1933 wird jedes Jahr eine riesige Fichte kuratiert, die dann für knapp zwei Monate vor dem Wolkenkratzer thront. Laut dem Rockefeller Center leuchten mehr als 50.000 bunte LEDs an den Zweigen, die an einer speziellen Beleuchtungszeremonie Anfang Dezember zum ersten Mal eingeschaltet werden.

Der Christbaum vor dem Rockefeller Center ist schon seit vielen Jahren die Attraktion schlechthin und gehört zu Weihnachten in NYC dazu. Quelle: ZDF

Mehr Dekoration geht nicht

Da es in New York City im Dezember besonders kalt werden kann, suchen viele auch nach Weihnachtsstimmung im Warmen. Die wohl am üppigsten geschmückte Bar der Stadt heißt "Oscar Wilde". Hier ist jeder Zentimeter mit Lichterketten, Lametta, Kugeln oder sonstigem Schnickschnack behängt. Laut der Bar werde hier zehn Tage lang dekoriert und mehr als 20 Personen seien involviert.

Man könnte es auch Weihnachten auf Anabolika nennen. „ CJ, Manager Oscar Wilde Bar

Zur Weihnachtszeit funkelt und leuchtet die "Oscar Wilde" Bar von allen Seiten und jeder Zentimeter ist dekoriert. Quelle: ZDF

Dekorationswettbewerb in Brooklyn

Ähnlich wie bei "Oscar Wilde" geht es in den Dyker Heights in Brooklyn zu. Hier allerdings Outdoor. Das sonst sehr ruhige und abgelegene Viertel ist im Dezember kaum wiederzuerkennen. Die Häuser sind bis zum Gehtnichtmehr geschmückt und ziehen inzwischen viele Touristen an.

Initiiert hat das Ganze Lucy Spata in den 80er Jahren, als in der Nachbarschaft noch niemand dekoriert hatte. Wie sie der deutschen Presseagentur mitteilte, galt für sie und ihren Mann dabei ein Motto: "Entweder dekorieren wir und geben dabei alles, oder wir ziehen um." Dem Prinzip Ganz-oder-gar-nicht folgen inzwischen viele ihrer Nachbarn.

New York City erscheint zur Weihnachtszeit nochmal in einem ganz neuen Gewand. Viele reisen extra an, um das zu erleben. Bei den New Yorkern teilen sich die Meinungen - bedeutet Weihnachten hier auch noch mehr Reizüberflutung und Menschenmassen als ohnehin schon in der trubeligen Metropole.

