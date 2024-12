In zwei großen Kühlboxen stapelt sich das wohl günstigste Mittagsmenü Manhattans. Monica öffnet die blaue Plastiktruhe und erklärt, was es an diesem Tag gibt: Hühnchen oder Schweinefleisch, serviert mit Reis, Bohnen und Kartoffeln. Dazu gibt es eine Suppe und ein Softdrink - typisch ecuadorianisch. Kostenpunkt: 10 US-Dollar. Für die 24-jährige Ecuadorianerin sind diese "lonches" (lateinamerikanischer Slang für Mittagessen) eine überlebenswichtige Einnahme neben ihrem regulären Job. Sie hat Gebärmutterhalskrebs und kann die Kosten ihrer Erkrankung sonst nicht stemmen.