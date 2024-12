Syrische Rebellen planten Umsturz lange im Voraus

Tausende Syrer versammelten sich in Damaskus und feierten ihre neu gewonnene Freiheit nach dem Sturz Assads. Für den Moment überwiegt die Freude - ob das so bleibt, ist ungewiss.

Assads Verbündete mit anderen Konflikten beschäftigt

Türkei: Russland und Iran von Eingreifen abgehalten

Am Freitag waren russische Soldaten und Militärfahrzeuge beim Abzug aus Gebieten im Süden Syriens beobachtet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, russische Streitkräfte verließen Stützpunkte in Ain Issa und Al-Samn in ländlichem Gebiet in der Provinz Al-Rakka.