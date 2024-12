Rusisches Militär in Syrien: USA berichten von Rückzug

Nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad fürchtet Russland um seine Militärbasen in Syrien . Der Marinestützpunkt in Tartus und die Luftwaffenbasis in Hmeimim sind Russlands einzige militärische Außenposten außerhalb der ehemaligen Sowjetunion und spielen für die Aktivitäten des Kremls in Afrika und im Nahen Osten eine Schlüsselrolle.

US-Informationen: Russland räumt wichtigen Mittelmeerhafen

Die Marinebasis Tartus an der syrischen Küste ist der einzige Zugang Russlands zum Mittelmeer. Russische Schiffe nutzen sie als Tank- und Reparaturstützpunkt, was ihnen den Weg über die türkische Meerenge zu den Schwarzmeerhäfen Russlands erspart. Der Tiefwasserhafen ist auch Atom-U-Boote geeignet.

Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien öffnen in Damaskus wieder Schulen und Geschäfte. "Seit gestern ist in Damaskus eine Art Normalität eingekehrt", so ZDF-Korrespondentin Golineh Atai in Damaskus.

12.12.2024 | 3:50 min