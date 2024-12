"Ich stecke morgens Geld in meine Brieftasche und überlege, wieviel ich ausgeben werde. Und abends schaue ich, was ich übrig habe." Mit diesem Verhalten gehört die Niederländerin Hilda Hoogendoorn sicher zu einer Minderheit unter ihren Landsleuten.

Überraschende Empfehlung des Bankenverbandes

Umso überraschender für manche kommt nun die Empfehlung des niederländischen Bankenverbands, NVB, die Bürger sollen doch wieder zumindest etwas Bargeld im Haus haben. Die Begründung: Geopolitische Spannungen, sprich, die Bedrohung seitens Russland und die immer wieder auftretenden Fälle von Cyberangriffen . Ein flächendeckender Stromausfall würde unmittelbar zu Problemen führen: Das Bezahlen per Pin oder auch kontaktlos per Handy würde nicht mehr funktionieren. Ebenso wenig wie Geldautomaten.

