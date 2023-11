Nach Putsch: Frankreich gibt Militärpräsenz im Niger auf

Nach dem Militärputsch im Niger im Juli zieht Frankreich bis Jahresende alle Streitkräfte und Botschafter ab. Das teilte Präsident Macron mit. 25.09.2023 | 0:16 min

Die militärische Zusammenarbeit werde beendet, sagte Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend in einem Interview der Fernsehsender TF1 und France 2.

Demonstranten hatten zuvor den Abzug der rund 1.500 französischen Soldaten gefordert. 04.09.2023 | 0:19 min

Im Juni 2023: Militärputsch im Niger

Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich erkennt die neue Regierung nicht an - wie auch andere westliche und afrikanische Staaten.

Die Fragilität der Institutionen in Niger sei unterschätzt worden, so Afrika-Expertin Simone Schnabel. Dies sei auch ein Grund für den Putsch. 01.08.2023 | 12:58 min

Deutschland hat Lufttransportstützpunkt in Niamey

Das sehr arme afrikanische Land mit seinen etwa 26 Millionen Einwohnern war für Frankreich bis zum Putsch ein wichtiger Partner in seinem Anti-Terror-Kampf in der Sahelzone. Paris hat im Niger und im benachbarten Tschad etwa 2.500 Soldaten im Einsatz.

Auch Deutschland unterhält noch einen militärischen Lufttransportstützpunkt in der Hauptstadt Niamey, über den derzeit der Abzug der Bundeswehr aus Mali läuft.

Macron besorgt um die afrikanische Region

Macron sagte in dem Interview, Frankreich sei nicht im Niger, um Geisel der Putschisten zu sein. Die Putschisten seien Freunde des Chaos. So nähmen inzwischen Angriffe islamistischer Dschihadisten zu, die schon in Mali täglich Menschenleben kosteten.