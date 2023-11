Spionagesatellit: Nordkorea gibt Fehlstart zu

Pjöngjang hatte zuletzt am 31. Mai vergeblich versucht, einen Aufklärungssatelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Im Oktober sei nun ein dritter Versuch geplant, hieß es. Der neue Fehlschlag gilt als Dämpfer für die Ambitionen von Machthaber Kim Jong Un, der die Aktivitäten Südkoreas und der USA aus dem All genauer beobachten will.