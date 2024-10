Russland und Nordkorea besiegeln strategische Zusammenarbeit

Die Vereinbarung hebt die militärische Zusammenarbeit beider Länder auf eine neue Ebene. Kremlchef Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatten den Vertrag im Juni in Pjöngjang unterzeichnet. Es war der erste Staatsbesuch Putins in Nordkorea seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Belege für nordkoreanische Soldaten in Russland

Die USA halten die Allianz für gefährlich und werfen Pjöngjang immer wieder vor, Putin in seinem Krieg auch mit Munition und Waffen zu versorgen. Die USA hatten auch Berichte aus Südkorea und der Ukraine über nordkoreanische Truppen in Russland bestätigt . Was sie dort täten, bleibe abzuwarten, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Russland: Vertrag Grundlage für Ausbau von Zusammenarbeit

Südkorea schließt Waffenlieferungen an Ukraine nicht aus

Südkoreas Außenminister Cho Tae Yul kündigte an, dass die Regierung angesichts der Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland nicht untätig bleiben könne. "Ich glaube nicht, dass wir in einer Position sind, in der wir tatenlos zusehen können, wenn dies am Ende zu einer Bedrohung unserer Sicherheit wird", sagte Cho laut Yonhap während einer parlamentarischen Anhörung in Seoul.