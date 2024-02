Pakistan: Bekanntgabe der Wahlergebnisse verzögert sich

Nach den Parlamentswahlen in Pakistan verzögert sich die Bekanntgabe der Ergebnisse. Laut Innenministerium gibt es Probleme bei der Übermittlung der Stimmen. 09.02.2024 | 0:19 min

Bei den Wahlen in Pakistan haben sich Kandidaten, die mit dem inhaftierten Ex-Regierungschef Imran Khan in Verbindung stehen, und die Partei des früheren Premierministers Nawaz Sharif ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

Erste Ergebnisse 18 Stunden nach Schließung der Wahllokale

Verzögerung schürt Vorwürfe um Manipulation

Michael Kugelman, Direktor des Südasien-Instituts am Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Verzögerung deute darauf hin, dass die Machthaber versuchten, "ein Umfeld zu schaffen, das es ihnen ermöglicht, leichter in den Wahlprozess einbezogen zu werden".