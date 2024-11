Es ist Marktsamstag in Riga, im hippen Stadtteil Kalciems. Alle drängen sich, das Angebot riesig: auffallend viel Bio, die Preise nicht niedrig. Und dann, mittendrin zwischen Rigaer Sprotten und exotischen Früchten für solvente Kundschaft ein Stand, der nichts verkauft, sondern verschenkt. Zemessardzes, die lettische freiwilligen Armee. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs hätten sie enormen Zulauf, sagen sie uns, aus allen Teilen der Bevölkerung. Sie verteilen Heftchen mit Tipps, was in den ersten 72 Stunden eines Angriffs zu tun ist, was generell zu Hause auf Vorrat sein sollte, wie man sich informieren soll. Militär hat hier einen guten Ruf, für viele gehört es zur patriotischen Pflicht, bereit zu sein, sein Land zu verteidigen.