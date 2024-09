Militärexperte: Ukraine Angriffe auf russische Ziele erlauben

Doch was war genau das Ziel der Angriffe? "Das waren die Menschen in diesem Institut", ist sich Militärexperte Nico Lange im Gespräch mit ZDFheute live sicher. " Russland wollte diese Menschen umbringen und hat es mit einer ballistischen Rakete gemacht." Das Gebäude sei vermutlich für Ausbildungszwecke genutzt worden.

... arbeitet für die Zeitenwende-Initiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Von 2004 bis 2006 forschte und lehrte er in St. Petersburg. Später leitete er die Auslandsbüros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine und in den USA. Von 2019 bis 2022 war er Leiter des Leitungsstabes im Bundesministerium der Verteidigung.

Militärexperte: Westen liefert Ukraine zu wenig Luftverteidigungssysteme

Dadurch können Russland "weiterhin die schrecklichen Angriffe verüben". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert in diesem Zusammenhang immer wieder, Kiew müsse auch Ziele in Russland mit westlichen Waffen angreifen dürfen, um die für den Abschuss der Raketen nötige Infrastruktur zu zerstören. Für Lange eine nachvollziehbare Forderung:

Liefern USA und Deutschland weitere Flugabwehrsysteme?

Die USA stehen laut der Nachrichtenagentur Reuters kurz vor einer Vereinbarung über die Lieferung von Marschflugkörpern mit großer Reichweite an die Ukraine, die tief ins Innere Russlands gelangen könnten. Allerdings müsse die Regierung in Kiew noch mehrere Monate auf die Raketen warten, da die USA vor einer möglichen Lieferung noch technische Probleme lösen müssten, teilten mehrere US-Insider mit.

Aus Sicherheitskreisen in Berlin ist wiederum zu hören, dass die Bundesregierung der Ukraine weitere sechs Flugabwehrsysteme von Typ IRIS-T SLM zur Verfügung stellen will. "Wir reagieren als Partner, angeführt von den USA, aber dann auch Deutschland immer zu spät", meint Lange.

Ja, die Ukraine kann viele Dinge abfangen, aber es kommen eben auch viele Raketen durch, so wie heute in Poltawa.

Das deutsche Vorgehen in dieser Angelegenheit sei für Lange "in der Langsamkeit und in der Behäbigkeit immer noch rätselhaft".

Lange: Russland kann Raketen nachproduzieren

Es sei auch nicht davon ausgehen, dass Russland die Raketen ausgehen würden. "Wenn man sich die Salven der russischen Raketen, Marschflugkörper, Drohnen und so weiter anschaut, dann ist es ja nicht so, dass sie das jeden Tag machen. Russland muss eine ganze Weile produzieren und dann auch Angriffe planen, um so große Angriffe wie zuletzt in Kiew zweimal hintereinander vor wenigen Tagen durchzuführen."