In Russland: Mehrere Jahre Haft für US-Journalistin

Das Urteil sei bereits am 19. Juli in nicht öffentlicher Sitzung gesprochen worden, berichtete die Tageszeitung "Wedomosti" weiter unter Berufung auf Unterlagen des Obersten Gerichts von Tatarstan.

Weiterer US-Journalist in Moskau verurteilt

Kurmasheva besuchte Mutter in Russland

Russlands Justiz wirft ihr unter anderem vor, sich nicht als "ausländische Agentin" registriert zu haben. Als ausländische Agenten werden in Russland Menschen, Medien, Organisationen gebrandmarkt, wenn sie aus einem anderen Land Geld erhalten. Sie sollen so als Spione stigmatisiert werden, die im Interesse anderer Staaten arbeiten.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist das Leben in Russland repressiver geworden. Viele Gesetze verbieten Kritik am Krieg und am Kreml.

22.02.2024 | 2:23 min