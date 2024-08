F-16 in der Ukraine: Erste Einsätze mit Kampfflugzeugen

F-16-Kampfjets sind in der Flugabwehr günstiger

Russische Militärflughäfen wurden getroffen

Auf dem Land rückt Russland in der Ukraine weiter vor

An Land gewinnt Russland derweil weiter an Boden. Während es der Ukraine in Richtung Charkiw gelungen ist, die Frontlinie zu stabilisieren und die russische Offensive weitgehend aufzuhalten, ist die Lage in der Region Awdijiwka in der Nähe von Donezk im Osten sehr viel unbeständiger geworden, insbesondere in Richtung Pokrowsk und in geringerem Umfang auch in Toretsk.