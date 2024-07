Sahel-Allianz in Berlin: Wie umgehen mit Putsch-Staaten?

Das pragmatische Vorgehen der Minister Boris Pistorius und Schulze - die sich beide mit Vertretern der Putschregierungen von Niger, beziehungsweise von Burkina Faso an einen Tisch setzten in den letzten Monaten - geht eher nicht zusammen mit einer wertegeleiteten Außenpolitik, die Außenministerin Annalena Baerbock verfolgen will. Sie, so scheint es, will sich fernhalten von demokratisch nicht legitimierten Putschisten. Anfang dieser Woche reiste sie nach Westafrika, allerdings in den Senegal. Dort erkennt das Auswärtige Amt einen möglichen Partner, der vom Rand aus auf die krisengeschüttelten Sahelstaaten einwirken könnte. Die Putsch-Staaten steuerte sie nicht an.