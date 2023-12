Bundeswehr-Einsatz in Mali: Ende von Minusma

Zehn Jahre hat Minusma den Frieden im Sahelstaat überwacht. Aber die Militärjunta setzt lieber auf eine militärische Zusammenarbeit mit Russland . Mali gehe immer weiter auf Abstand zu den westlichen Partnern, sagt Aly Tounkara, Direktor des Zentrums für Sicherheit und Strategie in der Sahel-Region . "Wenn der Westen weiter an seinem Demokratie-Modell festhält, dann werden Russland, Türkei, Iran und Staaten wie China mehr Einfluss gewinnen in dieser Region."