Ukraine als Beispiel: Bundeswehr will Medizin-Verbesserungen

Ein von Kugeln durchsiebter ukrainischer Krankenwagen: Die Bundeswehr will für die medizinische Versorgung Lehren aus dem Ukraine-Krieg ziehen. (Archivbild)

Zerschossene Rettungswagen und ein Wettlauf gegen die Zeit unter "Feinddruck": Sanitätsexperten der Bundeswehr plädieren für weitreichende Schlüsse aus einer systematischen Analyse des bisherigen Kriegsverlaufs in der Ukraine

Es müssten mehr gepanzerte und auch größere Rettungsfahrzeuge bis hin zu Lazarettzügen beschafft, die Voraussetzungen für eine Erstversorgung bereits auf dem Gefechtsfeld verbessert und die Zusammenarbeit mit zivilen Gesundheitsdiensten in Deutschland ausgebaut werden.

Das wird in einer Untersuchung deutlich, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Darin heißt es auch, nunmehr müssten "die geforderten Bedarfe dringend und ohne weiteren Zeitverzug realisiert werden".

Lehren aus dem Ukraine-Krieg

Kein Unterschied zwischen "militärischen und zivilen Kräften"

Das rote Kreuz als Zeichen des Sanitätsdienstes finde wenig bis keine Beachtung durch die russischen Streitkräfte, wird in der Untersuchung festgestellt und zahlreich dokumentiert. Und:

Jeder zehnte Verwundete schwerverletzt

Jeder zehnte Verwundete ist schwerverletzt. Zwei Drittel der bei einem Angriff getöteten Soldaten starben in den ersten zehn Minuten, ein weiteres Drittel ganz überwiegend binnen der ersten Stunde.

Deutsche "Division 2025" für die Nato

In Nato-Staaten wurden Berechnungen angestellt, wie viele Verletzte zu versorgen sind, wenn eine Division aus etwa 20.000 Soldaten im hochintensiven Gefecht gegen einen gleichwertigen Gegner kämpft.

Deutschland hat der Nato für das Jahr 2025 einen solchen, gefechtsbereiten Großverband als "Division 2025" zugesagt. Beim Einsatz an vorderster Front ist mit mehreren hundert Verwundeten am Tag zu rechnen, womöglich auch mit bis zu 1.000 Soldaten, die versorgt werden müssen - und auch in die Heimat zurückgeholt werden müssen.