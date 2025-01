USA und Großbritannien verhängen Sanktionen gegen Russland

Die russische Führung profitiert von den Einnahmen aus der Energiewirtschaft. Mit den Sanktionen will die US-Regierung Russlands Energiebranche ausbremsen.

Kurz vor dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden haben die USA und Großbritannien weitreichende Sanktionen gegen den russischen Energiesektor angekündigt. Die Sanktionen betreffen unter anderem zwei der größten russischen Ölkonzerne, teilte das US-Finanzministerium am Freitag mit.

Die USA gehen mit drastischen Maßnahmen gegen eine wesentliche Einnahmequelle des brutalen und illegalen Krieges Russlands in der Ukraine vor.

Sanktionen zielen auch auf Russlands Schattenflotte

Infolge der Sanktionen sind US-Bürgern und Menschen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, Geschäfte mit den sanktionierten Firmen und Personen untersagt. Die US-Regierung kündigte zudem an, eine frühere Bestimmung weiter einzuschränken, die trotz bestehender Sanktionen gegen russische Banken die Vermittlung bestimmter Finanztransaktionen im Bereich Energie ermöglicht hatte.

London: Ölkonzerne füllen Putins Kriegskasse

Mit den neuen Maßnahmen wollen die Regierungen in den USA und Großbritannien quasi eine Kettenreaktion in Gang setzen.

