Die Menschen in den Dörfern wissen, wie wichtig der Zug für ihre Gemeinschaft ist. In einigen dieser Gemeinden und dem Umland leben fast die Hälfte der Menschen am Rande der Armutsgrenze, und angesichts der Inflation und wirtschaftlichen Unsicherheiten sind die Spenden des Santa-Train von hohem Wert. Für Familien wie die Owens, die nach der verheerenden Flutkatastrophe Ende September diesen Jahres durch Hurrikan Helene viele Schwierigkeiten durchmachen mussten, sind die Geschenke ein willkommener Trost. Ihre Tochter Lickley hat ihr Lieblingsplüschtier, einen Waschbären, in ihrem Rucksack gefunden und sie freut sich. "Jetzt ist sie glücklich", sagt ihre Mutter Jennifer stolz.