Fall Seipel: NDR will Zahlungen an Journalisten untersuchen

Der NDR will die Vorgänge um Hubert Seipel untersuchen. NDR-Intendant Joachim Knuth kündigte am Dienstagabend an, dass der frühere "Spiegel"-Chefredakteur Steffen Klusmann die Vorgänge um die Beauftragung und Umsetzung der Filme von Hubert Seipel für den NDR "gründlich überprüfen" werde.

Interne Dokumente mehrerer zyprischer Finanzdienstleister legen offen, wie sanktionierte russische Oligarchen Zypern als eine Art Hintertür zur Europäischen Union genutzt haben. 14.11.2023 | 40:51 min

Hunderttausende Euro aus Russland für Buchprojekte

Verlag und NDR: Nichts von den Zahlungen gewusst

Russlands Präsident ist kein einsamer Alleinherrscher. Er stützt sich auf einen Kreis von Männern, die mindestes so reich wie mysteriös sind: die Oligarchen. 21.02.2023 | 42:43 min

Projekt "Cyprus Confidential" mit internationalen Medienpartnern

Die Zahlungen an Seipel hat ZDF frontal im Rahmen des Projekts "Cyprus Confidential" aufgedeckt, eine vom ZDF und dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) angestoßene weltweite Recherche zu fragwürdigen Geschäften, die über und durch das EU-Mitgliedsland Zypern laufen. Weltweit waren mehr als 270 Journalistinnen und Journalisten von 69 Medienhäusern in 55 Ländern an der Recherche beteiligt - darunter "Spiegel", "Washington Post", "Guardian" und "Standard".