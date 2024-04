Russische Deserteure: "Das Richtige getan"

Auch die Zahl der Asylanträge in den USA stieg sprunghaft an. Ebenso in Frankreich : Dort nahmen die Anträge von 2022 auf 2023 um mehr als 50 Prozent zu. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr nach Angaben des Bundesinnenministeriums 7.663 Erstanträge auf Asyl von russischen Staatsbürgern gestellt, gegenüber 2.851 im Jahr 2022. Wie viele Soldaten darunter waren, ist aus den Daten nicht ersichtlich.