Europawahl: SPD gegen "die Trumps, die Putins, die Höckes"

Klingbeil griff zugleich das BSW nicht nur wegen der EU-kritischen Positionen scharf an, sondern auch wegen der Ukraine-Politik Wagenknechts . Ihre Partei berufe sich bei der Kritik an deutschen Waffenlieferungen sogar auf den früheren SPD-Bundeskanzler Willy Brandt. "Aber Willy Brandt und Helmut Schmidt hätten ihre europäischen Freunde niemals im Stich gelassen, so wie das BSW das vorhat", sagte er. Die SPD stehe fest an der Seite der Ukraine.