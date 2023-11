Rugby: Mehr als ein WM-Finale für Südafrika

Zu Hause heißen sie nur "Springboks", benannt nach der Springbock-Antilope. Die südafrikanische Rugby-Nationalmannschaft wird geliebt, verehrt, bewundert - wie so viele Spitzensportler. Und doch ist es in Südafrika anders: Die Springboks sind ein Team, das mehr Gewicht und Erwartungen in sich trägt als wahrscheinlich jedes andere.