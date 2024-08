Terror-Gefahr: Swift-Konzerte abgesagt - was wir wissen

War die Absage der Taylor-Swift-Konzerte notwendig?

Trotz dieser Maßnahmen sahen die Veranstalter keine Alternative zur Absage. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund früherer IS-Attentate auf Konzerte getroffen, wie zuletzt in Moskau oder 2017 nach dem Konzert in Manchester von Ariana Grande.

Was ist über die Terrorverdächtigen bekannt?

Den in Ternitz festgenommenen 19-Jährigen bezeichnete Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, als "unmittelbaren Haupttäter". Bei dem zweiten Festgenommenen handelt es sich um einen 17-Jährigen. Beide Festgenommenen sind in Österreich geboren, die Eltern des 19-Jährigen haben Wurzeln in Nordmazedonien, die Mutter des 17-Jährigen ist Österreicherin.

Wie weit waren die Vorbereitungen fortgeschritten?

Laut Ruf habe es "konkrete Vorbereitungshandlungen" auf einen möglichen Anschlag im Haus des 19-Jährigen in Ternitz gegeben. Dass die Anschlagspläne möglicherweise weit gediehen waren, legt die Tatsache nahe, dass in den Räumen chemische Substanzen und technische Vorrichtungen gefunden wurden. Ermittler hantierten dort in Schutzanzügen. Was genau der Teenager plante, blieb aber unklar.