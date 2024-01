Verleumdungsprozess: Trump sagt gegen E. Jean Carroll aus

Der zweite Verleumdungsprozess der US-Journalistin E. Jean Carroll gegen Ex-Präsident Donald Trump hat in New York City am Donnerstag stattgefunden. Dabei meldete sich der ehemalige US-Präsident selbst zu Wort - allerdings nicht einmal für drei Minuten.

Unterstützer empfangen E. Jean Carroll herzlich

Um 10 Uhr startete der Gerichtsprozess - schon um 8.30 Uhr kam E. Jean Carroll am Bundesgerichtsgebäude in New York City an. Ihre Unterstützer empfingen sie mit den Worten "Trump ist der größte Verlierer" und "Amerika ist mit dir." Daraufhin betrat sie in hellblauem Mantel das Gebäude. Kurz darauf traf auch Trump ein - über die hintere Garage, sodass der ehemalige Präsident selbst für Reporter nicht sichtbar war.