Update am Morgen: Vorbereitungen für den Fall Trump

Deutschland will sich auf einen Trump-Sieg bei der Präsidentschaftswahl im November vorbereiten. Anders als 2016, als man sich in Berlin angesichts des Wahlergebnisses verwundert die Augen rieb und feststellte, dass zum Trump-Umfeld kaum Verbindungen bestanden. Die Vorbereitung ist eine Herausforderung: Einerseits darf die Bundesregierung durch ihr Handeln nicht den Eindruck erwecken, dass sie fest mit Trumps Sieg rechnet und sich vorab auf eine Seite schlägt. Andererseits ist wegen der Unberechenbarkeit eines Präsidenten Trumps fraglich, was Kontakte zu seinem Umfeld wert sind, wenn Trump auf dieses Umfeld am Ende doch nicht hört.