Starker Auftritt gegen Ungarn: DHB-Team im Flow

Auch im Handball gibt es das berühmte Momentum. Jener Augenblick, in dem sich das Pendel plötzlich auf die Seite einer Mannschaft schlägt. Im EM-Hauptrundenspiel am Montagabend gegen Ungarn gab es einige dieser Szenen, etwa als Torwart Andreas Wolff parierte und Linksaußen Rune Dahmke den Ball aus der Luft pflückte - gegen zwei körperlich überlegene Gegenspieler.

Allen voran ein starker Julian Köster hat Deutschland bei der Handball-EM zum Sieg geführt. Mit dem 35:28 gegen Ungarn hat das DHB-Team das Halbfinale nun selbst in der Hand. 22.01.2024 | 7:00 min

Ein Sieg gegen Kroatien reicht fürs Halbfinale

DHB-Team mit viel Tempo in der Offensive

ARD und ZDF übertragen alle EM-Spiele des deutschen Teams - im TV und online. Viele weitere EM-Spiele sind in Livestreams in den Mediatheken der beiden Sender zu sehen, dazu Zusammenfassungen ausgewählter Partien. Die nächsten Hauptrunden-Spiele live auf sportstudio.de : Slowenien - Dänemark, Dienstag, 18 Uhr

In den Auszeiten forderte Trainer Gislason sein Team immer dazu auf, weiter aggressiv zu verteidigen. "Wir machen die komplett kaputt", brüllte der 64-Jährige in der 34. Minute, nachdem Knorr sein Team durch einen Doppelschlag erstmals mit drei Toren (20:17) in Führung gebracht hatte.

Auch der bisher so starke Torwart Andreas Wolff, der in der ersten Halbzeit keine Parade verzeichnet hatte, kam nach der Pause zurück und kam noch auf eine gute Fangquote (31 Prozent). "Andi hat uns in diesem Turnier schon so oft gerettet, da ist es nicht so schlimm, wenn er nur in der letzten Viertelstunde hält", sagte Gislason lächelnd.