Vorwahl in Iowa: Trump ist Favorit, spannend ist Platz zwei

Iowa - Vorwahlen im Wintersturm : Trump ist Favorit - spannend ist Platz zwei

von Anna Kleiser, Des Moines Iowa 14.01.2024 | 16:07 |

Ex-Präsident Trump führt in Umfragen das parteiinterne Rennen um die Präsidentschaft an. Ist er noch zu stoppen? Dafür ist der zweite Platz bei den Vorwahlen in Iowa entscheidend.