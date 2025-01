Trump will kriminelle Migranten nach Guantanamo schicken

US-Präsident Donald Trump will ein Haftzentrum für kriminelle Migranten auf dem US-Marinestützpunkt Guantánamo Bay einrichten lassen. Trump sagte bei einer Veranstaltung im Weißen Haus, dort könnten in Zukunft 30.000 der "schlimmsten kriminellen illegalen Einwanderer" inhaftiert werden.

Trump: Trauen Ländern nicht, die Migranten zurücknehmen müssten

Guantánamo Bay nach 11. September errichtet

Der Traum vieler Menschen aus ganz Süd- und Lateinamerika hat sich komplett zerschlagen, so Claudia Bates in Tijuana. Einige werden versuchen, illegal über die US-Grenze zu gehen.

Trump-Administration geht hart gegen Migranten vor

"Sie war ein Licht der Wärme und Freundlichkeit", sagte Trump bei der Unterzeichnungszeremonie, an der auch Rileys Eltern und Schwester teilnahmen. "Es ist eine enorme Anerkennung für Ihre Tochter, was heute stattfindet, das ist alles, was ich sagen kann. Es ist so traurig, dass wir das tun müssen."