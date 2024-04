Türkei: Was aus dem Debakel für Erdogan-Partei folgt

Hupkonzerte, Tänze und Köfte bis spät in die Nacht: In Istanbul feiern die Anhänger der CHP nicht nur den Sieg ihres Bürgermeisters über den Herausforderer der AKP, sondern auch, dass die oppositionelle Partei stärkste Kraft im ganzen Land geworden ist . Zum ersten Mal seit 22 Jahren. Zum ersten Mal seitdem Recep Tayyip Erdogan an die Macht kam.