Ukraine stellt ballistische Rakete her - Test erfolgreich

Nach zwei Tagen verheerender russischer Luftangriffe macht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seiner Bevölkerung Hoffnung auf eigene Abwehrwaffen. Die Ukraine habe erstmals eine ballistische Rakete aus eigener Produktion erfolgreich getestet. Ein kürzlich erfolgter Test sei "positiv" verlaufen, sagte Selenskyj am Dienstag in Kiew.

Kiew: F-16 Jets wehren russische Angriffe ab

Die Ukraine bemüht sich schon seit längerem um den Ausbau ihrer Rüstungsindustrie, um in der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg weniger abhängig von westlicher Militärhilfe zu werden.

Selenskyj gab am Dienstag zudem den Einsatz von westlichen F-16-Kampfjets zur Abwehr der jüngsten russischen Drohnen- und Raketenangriffe bekannt. Das ukrainische Militär habe "bereits einige Raketen und Drohnen unter Einsatz der F-16 zerstört", sagte der ukrainische Präsident.

Kiew meldet schwere Luftangriffe

Selenskyj hatte am 4. August die Ankunft der ersten F-16-Jets in der Ukraine verkündet, nachdem das Land mehr als zwei Jahre lang auf die Lieferung gewartet hatte. Anlässlich des Eintreffens der ersten F-16-Maschinen unterstrich die Regierung in Kiew erneut, dass die bereitgestellte Zahl der Jets aus ihrer Sicht nicht ausreichend sei.