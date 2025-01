USA bestätigen Stopp von Auslandshilfen

Das US-Außenministerium hat den vorübergehenden Stopp der Entwicklungshilfe für das Ausland bestätigt. Außenminister Marco Rubio habe eine Überprüfung aller ausländischen Hilfsprogramme eingeleitet, um sicherzustellen, dass sie effizient seien und mit der US-Außenpolitik im Rahmen der Amerika-zuerst-Agenda übereinstimmten, teilte das Ministerium in Washington mit. Die Maßnahme stehe im Einklang mit einem Dekret von US-Präsident Donald Trump

USAID droht Mitarbeitern

So liest es sich auch in der Mitteilung des US-Außenministeriums. Demnach geht es um Gelder, die über die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) ausgezahlt oder finanziert werden.

In einem Memo droht die USAID zudem mit Disziplinarmaßnahmen für Mitarbeiter, die die Anweisungen ignorieren. "Der Präsident hat uns eine riesige Chance gegeben, unsere Herangehensweise an Auslandshilfe für Jahrzehnte zu verändern", heißt es in dem Memo von Ken Jackson, dem Assistenten des USAID-Verwaltungschefs, das Reuters einsehen konnte.