McCarthy will Abstimmung über Absetzung noch heute

Ein Republikaner hat die Absetzung seines Parteikollegen Kevin McCarthy als Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses beantragt. Er arbeite zu eng mit Biden zusammen. 03.10.2023 | 0:25 min

Im Machtkampf der Republikaner im US-Repräsentantenhaus soll es noch am Dienstag zu einer Abstimmung kommen. Der Vorsitzende der Kammer, Kevin McCarthy, kündigte an, er wolle am Nachmittag (Ortszeit) über seine Absetzung abstimmen lassen.