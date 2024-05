Greene ausgebuht und gescheitert: Johnson bleibt Sprecher

"Ich bin stolz auf das, was ich heute getan habe", sagt Republikanerin Majorie Taylor Greene der Presse, nachdem ihr Antrag Johnson abzusägen, abgelehnt wurde.

Die Wahrheit an diesem Donnerstag in Washington ist allerdings auch: Sie hat weniger Macht, als sie dachte. Unter Buh-Rufen auch aus ihrer eigenen Partei wurde ihr Versuch, Johnson abzuwählen, abgeschmettert - von Republikanern und Demokraten, die das Chaos satthaben.

... ist evangelikaler Christ, loyaler Trumpist und konservativer Hardliner. Der Jurist sitzt seit 2017 für den Bundesstaat Louisiana im Repräsentantenhaus. Sein Spitzname ist MAGA-Mike, nach Trumps Wahlslogan Make America Great Again. Seinen steilen Aufstieg zum Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus verdankt er Trump. Zuvor war er in der Fraktion bekannt, hatte aber kaum nationale Aufmerksamkeit bekommen. Seit dem 25. Oktober 2023 ist er Sprecher des Repräsentantenhauses und bekleidet damit nach US-Präsident Biden und Vize Harris das dritthöchste Amt im Land.

Republikaner intern zerstritten

Hintergrund der Unruhe ist die hauchdünne republikanische Mehrheit, die auf nur eine Stimme geschrumpft ist. Das lässt dem Sprecher wenig Spielraum und gibt den Demokraten in der Minderheit Macht.

Warum die Demokraten Johnson retten

Obwohl wir in der Minderheit sind, regieren wir praktisch so, als hätten wir die Mehrheit.

Das seien die Fakten, da die Demokraten die Mehrheit der Stimmen stellen würden, um etwas zu erreichen. Tatsächlich ist der 118. Kongress einer der unproduktivsten in der US-Geschichte, wichtige Gesetze passierten mit mehr demokratischen Stimmen als republikanischen.

Mit einer klaren Mehrheit von 359 zu 43 Stimmen wurde Johnson vorerst in seinem Amt bestätigt. "Ich habe vor, meinen Job zu machen", sagte er vor Reportern.

Trump stützt Johnson - vorerst

Die Kandidatur ist ihm so gut wie sicher. Sollte Donald Trump auch die Präsidentschaftswahl gewinnen – auf Europa und Deutschland kämen schwierige Zeiten zu. Wie stehen seine Chancen?

Nun also Ruhe im Karton?

Im Ergebnis führt es zu dem, was Greene die "Einheitspartei" nennt, was der Demokrat Jeffries " überparteiliche Problemlösung" nennt und was andere als politische Kompromisse bezeichnen würden.