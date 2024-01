Parlamente in mehreren US-Bundesstaaten geräumt

In Mississippi wurde das Kapitol geräumt, Polizeibeamte untersuchten die eingegangene Bombendrohung.

Kurz vor dem dritten Jahrestag des Kapitolsturms sind wegen Bombendrohungen Parlamentsgebäude in mehreren US-Bundesstaaten vorübergehend geräumt worden.

Per E-Mail verschickte Drohung löst Räumungen aus

Unter anderem in Connecticut, Georgia, Kentucky, Michigan und Mississippi sei am Mittwoch (Ortszeit) eine entsprechende Drohung in Form einer mehrfach verschickten E-Mail eingegangen, berichteten US-Medien unter Berufung auf die zuständigen Polizeibehörden.