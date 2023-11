Speaker-Posten: Tom Emmer, dritter Kandidat gibt auf

Seit drei Wochen ist die Kammer nicht handlungsfähig – ein Ende des Streits ist nicht in Sicht. Die Republikaner schicken nun den vierten Kandidaten für den Chefposten ins Rennen. 25.10.2023 | 1:25 min

Mehrere US-Medien, darunter die "Washington Post" und die "New York Times", berichteten am Dienstag (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf Mitglieder der Fraktion, der 62-Jährige habe seine Kandidatur zurückgezogen, nachdem er keine Mehrheit für ein Votum im Plenum der Kammer auf die Beine stellen konnte.

Das Chaos in der republikanischen Fraktion, das das Repräsentantenhaus seit Wochen politisch lähmt, geht damit weiter. Noch am Dienstagabend wollte die Fraktion über die Berufung eines neuen Kandidaten beraten.

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben den Abgeordneten Mike Johnson für den Vorsitz nominiert. Die Kammer ist seit Wochen ohne Vorsitz und kann keine Gesetze beschließen. 25.10.2023 | 0:24 min

Emmer erst am Dienstag für das Amt nominiert

Die Fraktion hatte Emmer erst am Dienstag in einer internen Abstimmung als Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden nominiert, allerdings setzte er sich dabei nur knapp gegen mehrere Mitbewerber durch.

Emmer gehört wie Scalise der Fraktionsführung an und war unter den jüngsten Bewerbern noch mit der prominenteste.

Mit dem dritten verlorenen Wahlgang ist Republikaner Jim Jordan aus dem Rennen. Das Repräsentantenhaus ist weiter ohne Vorsitz und gesetzgeberisch handlungsunfähig. 21.10.2023 | 0:20 min

Republikaner mit knapper Mehrheit im Repräsentantenhaus

Um in das nach Präsident und Vizepräsident drittwichtigste politische Amt in den USA gewählt zu werden, braucht es eine absolute Mehrheit unter den anwesenden Abgeordneten des Repräsentantenhauses. Dafür wären in der Kammer voraussichtlich 217 Stimmen nötig.