Typ F-16: USA genehmigen Kampfjet-Verkauf an Türkei

Der Kongress in Washington sei über das geplante Rüstungsgeschäft informiert worden, teilte die zuständige Behörde am Freitagabend (Ortszeit) mit. Die Entscheidung kommt wenige Tage, nachdem die Türkei einem Beitritt Schwedens in die Nato formal zugestimmt hatte.

Türkei macht Kampfjets zur Verhandlungsmasse

In Weeze am Niederrhein begann 2023 der Bau einer neuen Fabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Dort soll der Kampfjet F35 gebaut werden. 01.08.2023 | 2:58 min

Kampfflugzeug F-16 kommt weltweit zum Einsatz

Die Maschinen der US-Firma Lockheed Martin können sowohl in der Luftverteidigung als auch gegen Ziele am Boden eingesetzt werden, also zum Zurückdrängen feindlicher Verbände. Die F-16 ist in der Lage, auch in extrem niedriger Höhe und bei jedem Wetter zu fliegen.