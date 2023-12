Anruf aus Russland: Wowan, Lexus - und ihr Draht zum Kreml

Angela Merkel , Georgia Meloni und Henry Kissinger waren bereits ihre "Prank"-Opfer, nun wurde bekannt, dass es auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) getroffen hat: In einem Fake-Telefonat hat das russische Duo Wowan und Lexus versucht, Habeck zu einem Ukraine-kritischen Statement zu bewegen - was in diesem Fall nicht gelang.