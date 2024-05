Staatsbesuch: Warum Serbien Chinas Präsidenten Xi hofiert

China hat in den vergangenen Jahren bereits Milliarden Euro an Krediten und Investitionen für Serbien bereitgestellt, vor allem im Bergbau und der Infrastruktur. Chinesische Firmen betreiben die größte Kupfermine Serbiens und ein Stahlwerk, bauen Straßen und Autobahnen und eine Bahnverbindung nach Ungarn , die letztlich den chinesisch kontrollierten Hafen von Piräus in Griechenland als Eingangspunkt von Waren aus China enger mit Zentraleuropa verbinden soll.