Serbien vor Wahlen: Warum Vucic wohl wieder Präsident wird

Handgemachte Strohbesen, Ajvar und natürlich Walnüsse bieten sie an auf dem Wochenmarkt in Grocka - doch der Handel brummt nicht gerade. Viele ältere Menschen prüfen sehr genau, was die Ware kostet, denn rund 200 Euro Rente im Monat sind hier normal. Hohe Inflation und Wirtschaftskrise sind deshalb für sie das wichtigste Thema bei den Parlamentswahlen am Sonntag.