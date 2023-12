Kosovo und Serbien: Warum der Konflikt erneut brodelt

Die NATO prüft, ob sie ihre KFOR-Truppen im Kosovo aufstockt. Der Konflikt zwischen der serbischen Minderheit und der Mehrheit der Kosovo-Albaner flammt immer wieder gewaltsam auf. 28.11.2023 | 3:31 min

Der lokale Held und gespaltene Loyalitäten

In der Sporthalle trainiert Vladeta den Tennis-Nachwuchs: Acht serbische Kinder zwischen 6 und 12, alle wollen sie der nächste Novak Djoković werden oder seine weibliche Version. Der serbische Tennisstar Djoković ist der "local hero", denn seine Familie stammt aus Zvecan. Und für Vladeta gehört Zvecan, gehört das ganze Kosovo nach wie vor zu Serbien. "Sicher wollen die Kinder mal für Mutter Serbien spielen", sagt Vladeta, "für das Land, in dem sie geboren wurden und leben."

Verhärtete Fronten zwischen dem Kosovo und Serbien

Er wirkt ein wenig verbissen, wenn er das sagt, denn in Zvecan scheinen die Fronten verhärtet: Im Frühjahr hatten die Serben im Kosovo die Kommunalwahlen boykottiert, der serbische Präsident Alexander Vučić hatte dazu aufgerufen - seiner Meinung nach ist die Unabhängigkeit widerrechtlich. Doch als dann albanische Bürgermeister gewannen und in ihre Rathäuser einziehen wollten, stellten sich im Nord-Kosovo Serben dagegen. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die KFOR musste einschreiten, über 90 Soldaten wurden verletzt.

Die pro-russische Propaganda wächst

KFOR als Friedensstifter?

Das Gegenteil ist der Fall, so erleben es Colonel Walker und seine KFOR-Soldaten. Die KFOR-Truppen, die Frieden bringen sollen, stehen nun als Puffer an den Rathäusern, als Gesprächspartner und Vermittler. Ihre Zahl wurde um 1.000 erhöht. Bei ihren Patrouillen sehen sie vermehrt Graffitis "Nato go home" oder das russische "Z" . Colonel Walker ignoriert das ebenso wie die Propaganda auf Social Media.

Verdacht auf externe Einflüsse

Er spielt damit wohl auch auf die Schießerei im September an: 30 schwer bewaffnete Serben überfielen Kosovo-Polizisten am Kloster Banjska. Vier Tote die Bilanz des missglückten Coups. Der Anführer Radoičić ist ein bekannter serbischer Politiker und steht Präsident Vučić nah. Radoičić entkam nach Serbien, Vučić weigert sich ihn auszuliefern.

Hoffnung auf Harmonie?

Bajnska hätte auch eine Eskalation auslösen können, meinen viele, ein Erfolg also, dass Kosovo-Polizei und KFOR das eindämmten. Trotzdem sorgt sich die Serbin Jovana Radosavljević, dass die Kriege anderswo die globale Aufmerksamkeit für das Kosovo erlahmen lassen. Sie lebt in Mitrovica, wo es auch Viertel gibt, in denen Albaner und Serben friedlich zusammen leben. Das will sie mit ihrer NGO "new social initiative" verstärken.